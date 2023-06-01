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    Стоимость энергопроекта завысили на 2 млрд тенге в Астане

    1 Июня 2023, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завышение сметной стоимости проекта «Модернизация противоаварийной автоматики в энергоузле Астаны» выявили сотрудники столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Рабочий проект поступил от АО «Астана-РЭК» в адрес РГП на ПХВ «Госэкспертиза» для получения положительного заключения. Проведенным анализом рабочего проекта установлено, что проектировщиком при составлении ПСД применены ценовые предложения аффилированных компаний с завышенной стоимостью.

    Департаментом в адрес РГП «Госэкспертиза» направлены альтернативные ценовые предложения на оборудование с наименьшей стоимостью от потенциальных поставщиков, производителей Казахстана», - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

    В результате своевременно выявленного факта достигнуто снижение стоимости проекта с 5,9 млрд тенге до 4 млрд тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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