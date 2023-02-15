Сто женщин бесплатно получили востребованные профессии в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау Ассоциация деловых женщин реализовала проект по бесплатному обучению востребованным профессиям 100 матерей-одиночек, многодетных матерей, безработных женщин, воспитывающих детей-инвалидов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участницами проекта стали женщины из всех семи районов области, пригородных Еркинкалинского, Кенозекского, Алмалинского сельских округов, поселков Дамба, Аксай, Кайырчакты и города Атырау. После теоретического обучения 100 участниц проекта прошли практику по специальностям «Швейное дело», «Повар», «Кондитер», «Парикмахер» и «Cleaning». Повара осваивали практические навыки в ресторанах, портные пробовали себя в швейном ателье, кондитеры — в кондитерском цехе, будущие парикмахеры трудились в салоне, обучающиеся клинингу познакомились с тонкостями профессии в клининговой компании»,- сообщили в Ассоциации деловых женщин.

Помимо четырех недельных обучающих курсов, для участников проекта были проведены двухнедельные курсы «Обучение предпринимательским навыкам», «Контент и SMM – развитие социальных сетей», «Ораторское искусство, навыки публичных выступлений».

«На стадии раскрутки бизнеса выпускникам обеспечена поддержка наставника-куратора в течение 2 месяцев. После окончания обучения 100 выпускниц получили гранты в виде оборудования. На сегодняшний день на постоянную работу трудоустроились 4 швеи, 5 парикмахеров, 3 работницы клининга и 2 мамы, окончившие курсы кулинаров. Кроме того, 20 женщин открыли свой бизнес и развивают его на дому», - рассказали в Ассоциации.



Фото: РСК

