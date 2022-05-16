Сто военнослужащих ликвидируют последствия оползня в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В ликвидации последствий ЧС в городе Текели Алматинской области задействованы 100 сотрудников личного состава и семь единиц техники воинской части 28237 МЧС РК. Военнослужащими и спецтехникой местных исполнительных органов проводится работа по расчистке грязевой массы с территории частных домов и улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

По состоянию на 17:00 часов 16 мая всего вывезено 890 куб. м грязевых отложений, осуществлено более 80 рейсов. В настоящее время улица Кунаева очищена от грязевой массы.

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ также задействованы восемь сотрудников и три единицы техники ДЧС Алматинской области, шесть сотрудников и две единицы техники отдела полиции, 20 работников и 10 единиц техники местных исполнительных органов, 16 работников и восемь единиц техники, в том числе три самосвала ГУ «Казселезащита».

Ранее сообщалось, что 15 мая 2022 года в 12:10 часов в городе Текели Алматинской области произошла оплывина грязевой массы (предварительно длиной 50 метров, шириной 25 метров, высотой 3,5 метра, объемом 4375 куб. м). В результате чего, погибла пятилетняя девочка и пострадали жилые дома.