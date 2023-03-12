Сто человек задержали по делу об отравлении школьниц в Иране

ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ — Сотни школьниц стали жертвами отравления неизвестным веществом по стране. В субботу Министерство внутренних дел Ирана сообщило о задержании подозреваемых по данному делу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

За последние месяцы больше сотни школьниц попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Девочки, по сообщению местных СМИ, чувствовали тошноту или учащенное сердцебиение. Другие жаловались на головные боли.

Иранские официальные лица считают, что в стране проходят атаки «слабым ядом». Министр внутренних дел Ирана заявил, что следователи обнаружили «подозрительные образцы», которые изучаются.

«В ходе полевых исследований были обнаружены подозрительные образцы, которые исследуются… для выявления причин заболевания учащихся, и результаты будут опубликованы в ближайшее время», — заявил министр Абдолреза Рахмани Фазли.

В минувшую среду Министерство разведки Ирана опубликовало заявление об отравлении некоторых школьниц в ряде школ страны, заявив, по данному делу сотрудники Министерства безопасности начали необходимое расследование с момента первых событий, которые начались в городе Кум.

«К числу задержанных относятся лица, которые из озорства или авантюры, а также с целью закрытия школ и под влиянием созданной психологической атмосферы совершали такие действия, как употребление пахучих и безвредных веществ и т. д. Следствие по делу об отравлении продолжается до получения окончательного результата», - говорится в субботнем заявлении МВД Ирана.

В нем отмечается, что среди арестованных есть «люди с гнусными мотивами и с целью навести ужас на население и учащихся, закрыть школы и создать скептицизм по отношению к Ирану».

«Ведется расследование этих преступных лиц, в том числе выявление их возможной связи с террористическими организациями», - говорится в документе.

Ранее, в понедельник Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи призвал власти страны серьезно заняться проблемой отравления учащихся, заявив, что это является непростительным преступлением.

Фото: ru.irna.ir