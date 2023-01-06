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    Стипендии студентов увеличат в два раза до 2025 года в Казахстане

    6 Января 2023, 11:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что стипендии студентов будут увеличиваться в два раза до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Запланировано увеличение стипендии студентов в два раза до 2025 года. Также с 2025 года на следующий период пойдет еще такое же увеличение, поэтому важно предусмотреть в бюджете необходимый объем финансирования. Мы будем поэтапно наращивать стоимость грантов для того, чтобы вузы могли качественно повышать стипендии и заработные платы профессорско-преподавательского состава (ППС)», - сказал Саясат Нурбек на расширенном заседании коллегии ведомства.

    Также министр заявил о необходимости обеспечить всех студентов бесплатным доступом к мировым цифровым библиотекам.

    «Уже подписано соглашение с корпорацией Coursera. 16 января мы выходим на первый раунд финансирования. Поэтому уже в этом году первые курсы Coursera, переведенные на казахский язык, на русский язык будут доступны нашим университетам. Необходимо будет очень правильно воспользоваться этим ресурсом, а самое главное - начинать повышение квалификации наших преподавателей, чтобы они сами могли разрабатывать эти курсы. Я в воскресенье вылетаю в США, чтобы «докрутить» это соглашение, и мы предоставим всем нашим ППС возможность свои курсы продавать на самых высших цифровых площадках. Мы должны растить своих звезд, нам нужны свои звездные профессора»,- считает глава ведомства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Вузы Молодежь Миннауки и высшего образования РК
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