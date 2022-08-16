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    Степные орлы вывели птенцов на искусственных платформах в Костанайской области

    16 Августа 2022 21:40

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Видео с птенцом орла, который кормится принесенной родителями добычей, опубликовано Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео было снято этим летом в экопарке «Алтын сай» на юге Костанайской области, где пара степных орлов смогла успешно вывести потомство в искусственном гнезде.

    Как выяснилось, в прошлом году специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия экспериментально установили здесь 35 платформ для привлечения на гнездование степных орлов.

    До установки искусственных платформ на территории экопарка уже было 20-25 естественных гнезд степного орла, однако часто они разрушались из-за пожаров, перегруженности некоторых деревьев тяжелыми гнездами, а иногда и из-за домашнего скота. А поскольку степной орел устраивает гнезда на земле, разорить их не составляет большого труда и для наземных хищников.

    «В 2022 году во время осмотра установленных гнездовых платформ на двух из них были обнаружены гнезда, а уже в июле в каждом было замечено по одному оперившемуся птенцу. Две освоенные платформы из 35 можно считать успешным результатом для первого года, и мы будет продолжать оценивать эффективность такого подхода в сохранении хищных птиц», - сообщил директор экопарка Алексей Тимошенко.

    Также, помимо степного орла, здесь гнезда облюбовали и индийские воробьи. На одной из платформ они свили 13 гнезд. Таким образом, привлекая степного орла, удается приумножить гнездопригодные участки и для других птиц.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #Экология
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