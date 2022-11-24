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    Стендапера арестовали на 10 суток после видео в Сети в Алматы

    24 Ноября 2022, 21:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стендапера, оскорбившего одну из зрительниц во время своего выступления, арестовали на 10 суток в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что управлением полиции Медеуского района гражданин Т., 2000 года рождения, привлечен к административной ответственности по статье 434 КРКобАП (Мелкое хулиганство).

    «Решением специализированного межрайонного административного суда по городу он признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Ранее в сети бурно обсуждалось видео, на котором стендапер нецензурно выражался в адрес одной из зрительниц.

    Cтендапер принес свои извинения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы МВД РК
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