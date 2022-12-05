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    Стекольный завод построит инвестор в СКО

    5 Декабря 2022, 12:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В райцентре Мамлютка Северо-Казахстанской области намерены реализовать крупный инвестиционный проект по строительству стекольного завода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге аким района Владислав Лукин сообщил, что инвестор приобрел в Мамлютке здание бывшего машиностроительного завода производственной площадью более 8 тыс. квадратных метров. Помещение долгие годы простаивало.

    «Планируется запуск производства для выпуска стеклоизделий строительного назначения с применением современных технологий - закаленное, крашеное стекло, энергоэффективные безопасные стеклопакеты. Будет создано более 300 рабочих мест. Бюджет проекта превышает 4 млрд тенге. Завод будет являться одним из самых крупных в Казахстане по производственным мощностям на рынке архитектурных стеклопакетов», - проинформировал В.Лукин.

    Ранее на заседании акимата отмечалось, что по области восстановили около 70% простаивающих с 90-х годов помещений.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Инвестпроекты Северо-Казахстанская область Строительство Инвестиции
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