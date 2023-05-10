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    Ставка на агрохимию: министр индустрии прокомментировал развитие химпромышленности РК

    10 Мая 2023, 11:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках индустриальной выставки Ondeu Expo проходит конференция, где обсуждается развитие химической промышленности Казахстана. В кулуарах министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев высказался о текущем состоянии химической промышленности в Казахстане. По словам главы ведомства, большой фокус делается на агрохимию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Химия заслуживает отдельного внимания. Большой фокус делается на агрохимию. Вы хорошо знаете, у нас базовая агрохимическая продукция, то есть, аммофос, желтый фосфор производится в Казахстане, производит его завод «Казфосфат». Казахстан закрывает свою потребность, в том числе выходит на экспорт. Азотные удобрения производит «КазАзот» в Мангистауской области, с мощностью 400 тысяч тонн. У нас есть возможность не удвоить, и не утроить агрохимическую отрасль, а в 10 раз больше сделать», - рассказал журналистам министр индустрии Марат Карабаев.



    По словам главы ведомства, для этого реализуется ряд крупных проектов.

    «Это калийные месторождения в Западно-Казахстанской области. Мы ведем речь об освобождении калийных месторождений, и не нужно останавливаться на базовой агрохимической продукции. Нужно переходить на более сложные минеральные удобрения. Для этого в Жамбылской области два крупных проекта реализуются с участием компаний «Еврохиим» и «Казфосфат». Они планируют в разы увеличить свою мощность», - добавил Марат Карабаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Промышленность МИИР РК
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