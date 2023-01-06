Статус ученых повысят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек пояснил планируемые поправки в закон «О науке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Какие интересные изменения происходят в законе? Мы приняли очень серьезные шаги по повышению статуса ученых. Очень сильно уменьшилось количество ученых, потому что карьерная привлекательность тоже очень низкая и молодежь не идет (в науку - прим. ред.). У нас идет старение – в науке средний возраст сотрудников научно-исследовательских институтов (НИИ) – 59 лет, а средний возраст членов академии наук – 69 лет. Старение отрасли налицо серьезное», - сказал Саясат Нурбек журналистам после расширенного заседания коллегии ведомства.

Озвучивая планируемые меры, министр пояснил, что возвращается базовое финансирование научных институтов.

«Многим институтам, которые занимаются фундаментальной наукой, возвращено прямое финансирование: чтобы ученые не бегали, не искали финансирования, не ждали результатов грантов, а получали стабильное ежегодное финансирование на продолжение своих исследований», - сказал министр.

Также он напомнил, что на 70 % повышена заработная плата ученых.

«Отдельно у нас проработан пакет социальной поддержки ученых, то есть те сотрудники НИИ и вузов, которые имеют ученые степени, либо публикации, будут получать дополнительные надбавки дифференцированно. Эти изменения вносятся. До этого таких персонализированных надбавок не было. Вышедшим на пенсию ученым будут дополнительно рассмотрены надбавки за их научные достижения. Члены нашей академии и члены их семей переводятся на медицинское дополнительное обслуживание. Мы хотим, чтобы учены видели и чувствовали, что есть хорошая господдержка», - заявил С. Нурбек.



