Статус работников ЦОНов повысят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно повышения статуса сотрудников ЦОНов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается определения статуса работников государственной корпорации, то в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной корпорации», инициированного депутатами Мажилиса Парламента, поддержаны поправки по повышению статуса и ответственности работников государственной корпорации «Правительство для граждан». В этих поправках предусмотрены планы приравнять их к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций», - пишет Алихан Смаилов в ответе на депзапрос депутатов.

Он также отметил, что предложения о предоставлении сотрудникам ЦОНов льгот в вопросе получения жилья не получили поддержки из-за дефицита бюджета.

«В связи с увеличением нагрузки на государственный бюджет не поддержаны поправки в части предоставления работникам Государственной корпорации прав на очередность на получение жилья из государственного (местного) жилищного фонда, возмещение расходов за аренду жилья, а также иные льготы», - говорится в ответе.



