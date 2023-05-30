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    Статус работников ЦОНов повысят в Казахстане

    30 Мая 2023, 18:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно повышения статуса сотрудников ЦОНов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается определения статуса работников государственной корпорации, то в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной корпорации», инициированного депутатами Мажилиса Парламента, поддержаны поправки по повышению статуса и ответственности работников государственной корпорации «Правительство для граждан». В этих поправках предусмотрены планы приравнять их к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций», - пишет Алихан Смаилов в ответе на депзапрос депутатов.

    Он также отметил, что предложения о предоставлении сотрудникам ЦОНов льгот в вопросе получения жилья не получили поддержки из-за дефицита бюджета.

    «В связи с увеличением нагрузки на государственный бюджет не поддержаны поправки в части предоставления работникам Государственной корпорации прав на очередность на получение жилья из государственного (местного) жилищного фонда, возмещение расходов за аренду жилья, а также иные льготы», - говорится в ответе.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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