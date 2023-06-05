Статью на трех языках о 30 уникальных местах Мангистауской области планируют издать в Казахстане

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Статья «Мың дала, Маңғаз мекен», рассказывающая о природе Мангистауской области, опубликована в научно-популярном географическом журнале National Geographic Qazaqstan, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Руководитель управления туризма Мангистауской области Маулен Габдулкалиев отметил, что журнал National Geographic Qazaqstan, являющийся официальным изданием Национального географического сообщества в Казахстане, получил международное признание. В очередном его выпуске 1 июня опубликована статья о населенных пунктах Устюрт и Тузбаир.

Свой рассказ о Мангистау авторы статьи начали с Тузбаира с его захватывающими пейзажами.

«По мнению ученых, сегодняшняя Мангистауская область когда-то была дном океана Тетис, расположенного между суперконтинентами Лавразия и Гондвана, примерно 250 миллионов лет назад. Об этом свидетельствуют скелеты акул и их зубы, которые иногда находят в этой долине. Со временем, когда вода отступила, сочетание ветра и дождя сформировало ландшафт, создав красивые скульптурные меловые скалы, утесы и впадины. Считается, что сор Тузбаир, наряду с плато, ущельями и оврагами, образовался в результате эрозии более мягких пород», - пишут авторы статьи.

Они также делятся с читателем информацией, как далеко Тузбаир находится от областного центра, на чем можно добраться до этого чудесного местечка, предупреждают, что летом температура воздуха в Тузбаире может подниматься до плюс 45 градусов. Еще авторы рассказывают, какие там встречаются представители флоры и фауны и выражают своё восхищение.

«Истинный художник Тузбаира - ветер, скульптор, который плетет замысловатые узоры на чистых белых скалах, создавая несравненное зрелище», - пишут корреспонденты журнала.

Маулен Габдулкалиев отмечает, что это только начало. Мангистау авторы назвали удивительной землей с уникальными дарами природы, и Тузбаир лишь небольшая их часть.

«О крае, привлекательном для иностранных туристов, до конца года будет издан материал на трех языках о 30 уникальных местах Мангистау, наполненных загадками. Официальные представители журнала с этой целью намерены совершить путешествие по полуострову в июне. В сентябре они еще раз посетят наш край», - рассказал Маулен Габдулкалиев.

С его слов, это будет способствовать развитию сферы туризма в регионе.

Полностью прочитать статью журнала о Тузбаире можно по ссылке: https://nationalgeographic.kz/.../mang-dala-mangghaz-meken.