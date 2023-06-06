Старый фейк о гипсе и извести в молоке вновь распространяют в Казнете

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соцсетях вновь пишут о том, что в магазинное пастеризованное молоко добавляют мел, известь, гипс и даже борную кислоту. Это старый фейк, который появился из-за неверно истолкованного пресс-релиза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

В 2016 году многие российские СМИ забили тревогу: они писали о том, что Россельхознадзор провел исследование, в ходе которого обнаружил в магазинном молоке гипс, известь, борную кислоту и целый ряд крайне вредных добавок.

В это же время представители самого Россельхознадзора заявили об обратном. Они выпустили пресс-релиз, в котором сообщили, что никогда не проводили подобных исследований и ничего из вышеописанного в молоке не находили. Материал же, размещенный на их сайте, ставший поводом для сенсационных публикаций в СМИ, был составлен на основе упоминаний в доступной литературе, посвященной теоретически вероятным способам фальсификации молока.

Технолог Сергей Белков в беседе с корреспондентом Metro пояснил, что добавление в молоко извести, гипса, борной кислоты и других упомянутых в прессе веществ бессмысленно. В маленьких количествах они никак не повлияют на свойства молока, а в больших станут очень заметны. Борная кислота заставит молоко свернуться, а гипс и известь превратятся в осадок, повлияют на вкус продукта и будут скрипеть на зубах.

Все это говорит о том, что распространяемое сообщение — старый фейк.