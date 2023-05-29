Стартовало онлайн-голосование литературной премии MECENAT.KZ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 29 мая, начался самый важный и волнительный этап литературной премии MECENAT.KZ – онлайн-голосование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во втором сезоне, для защиты от попыток подкупа голосов, организаторы, к регистрации голосующих только через казахстанские номера сотовых телефонов, добавили обязательное написание отзыва о прочитанном романе от 300 до 500 символов, без учёта пробелов. Отзывы будут модерироваться и отклоняться, если они будут бессмысленными или оскорбительными. Таким образом, организаторы рассчитывают пресечь все попытки «накрутить» голоса, которых было 3 случая в 1 сезоне.

Напомним, что один победитель ежегодно получает уникальную награду в эквиваленте 500 долларов в месяц пожизненно. Такого формата награды нет больше нигде в мире. Меценатом выступил известный казахстанский финансист и филантроп Тимур Турлов. Создатель проекта – Ерлан Аскарбеков.

Во втором сезоне, который начался в сентябре 2022, поступило 58 рукописей, включая одну из КНР, на казахском языке.

Организаторы отмечают, что значительно выросло качество представленных работ, снизилось количество откровенных нарушений технических требований. Количество авторов женского пола снизилось с 37 до 28 %. Количество авторов, которые принимали участие в первом сезоне – 3 человека. Число дебютантов – около половины. Деление по языку рукописи – поровну.

После тщательной работы группы ридеров, профессиональных филологов, каждая рукопись была полностью прочтена и оценена двумя ридерами, по 5 балльной шкале. Число текстов, получивших свыше 8 баллов от двух ридеров – 13. Это лонг-лист премии.

Эти рукописи были проанализированы суперридерами, двумя известными казахстанскими писателями – Алишером Рахатом и Ильёй Одеговым. Соответственно, они полностью изучили 8 рукописей на казахском и 5 рукописей на русском языках. Они отобрали в шорт-лист каждый по 3 рукописи: 3 на казахском и 3 на русском.

Все решения ридеров и суперридеров – полностью самостоятельные. Организаторы только обеспечили условия работы, полную анонимность и защиту распечатанных рукописей.

В итоге, на народное жюри представлены следующие рукописи:

1)«Өлгендер қайтып келеді», автор Тұрысбек Сәукетаев

2)«Үзілме, Үміт», автор Гулсара Даулетовна Раимкулова

3)«Тау асқандар», автор Гани Туркменбаевич Джаксибаев

4)«И два бокала на столе», автор Жангуль Амангельдиевна Байдаулетова

5)«В ожидании Кайроса», автор Кемен Кудайбергенкызы Байжарасова

6)«ПетроКок», автор Мурат Ислямович Увалиев

Голосование проходит на странице https://www.mecenatkz.com/vote.php

Организаторы призывают всю интеллигенцию Казахстана принять самое активное участие: скачивать рукописи, читать, писать посты в своих социальных сетях, рассылать понравившиеся цитаты и сами файлы своим близким контактам по мессенджерам и почте. Не стоит забывать и о уважении к авторским правам – запрещается несанкционированная продажа текстов.



