Стартовал прием заявок на процедуру банкротства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня принимаются заявки для объявления себя банкротом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что в конце минувшего года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве. Закон был опубликован 1 января. Заявления от казахстанцев будут приниматься уже с 3 марта.

Есть два вида банкротства: внесудебное и судебное. Третья процедура – восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Законопроектом также предусмотрено право на внесудебное банкротство для получателей АСП. Такое же право могут получить граждане, чья задолженность не погашается уже более пяти лет.

Процесс установления внесудебного банкротства будет начинаться с сайта электронного правительства. После подачи заявки и загрузки необходимых данных с помощью информсистемы проводится автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям. В случае совпадения процесс по признанию банкротства будет продолжен.

По долгам свыше 5,5 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. Цель судебного банкротства - максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота.

Например, если единственное жилье собственника находится в залоге, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать.

После того, как было применено внесудебное или судебное банкротство, сроки долговых обязательств считаются истекшими и кредиторам запрещается требовать от должника исполнения обязательств.

Кроме того, прекращается пении, штрафов, а также вознаграждения. Однако долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат.

Третья процедура, установленная в новом законе, касается восстановления платежеспособности. То есть гражданину дается возможность восстановить свою платежеспособность и снова стать экономически активным членом общества. Эта процедура предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет, при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Внесудебное банкротство будет проводиться органами государственных доходов. Заявление подается через E-salyq Azamat, веб-портал Egov и информационные системы ЦОНов. Далее заявление поступает в информационную систему Комитета государственных доходов. Получив эти данные, органы госдоходов в электронном формате проводят свою проверку на соответствие параметрам. Далее гражданин получит уведомление о соответствии или несоответствии параметрам. Уведомления придут на E-gov и информационные системы ЦОНов.



