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    Стартовал прием документов на участие в жилищной программе «Алматы жастары»

    18 Мая 2022, 13:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1000 молодых алматинцев смогут приобрести жилье на выгодных условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заявление на участие в программе «Алматы жастары» принимается через специальный сайт almaty-zhastary.kz до 1 июня. Участники должны иметь ЭЦП. По состоянию на 12:00 уже подано более 2000 заявок.

    Со 2 июня в течение 20 рабочих дней поступившие заявления проверят на соответствие требованиям программы, после чего сформируют список по наибольшему количеству набранных баллов в каждой категории.

    В программе могут участвовать молодые алматинцы в возрасте до 35 лет, не имеющие недвижимость в течение последних 5 лет и осуществляющие трудовую деятельность не менее последних 6 месяцев в сферах, определенных условиями программы. В программе могут участвовать работники здравоохранения, образования, культуры, спорта, вузов и НИИ, СМИ, социальной сферы и правоохранительных органов.

    По условиям программы участникам предоставляются займы по льготным ставкам под 5% годовых, с первоначальным взносом 10%, сроком до 25 лет. Максимальная сумма займа - 18 млн тенге.

    Ранее в АО «Отбасы Банк» уточнили, что жилье можно приобрести в черте Алматы на первичном и вторичном рынках, в том числе в строящемся объекте, у которого имеется гарантия в Казахстанской жилищной компании.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Жилье Молодежь
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