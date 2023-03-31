Стартовал конкурс на получение стипендий для иностранцев в казахстанские вузы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стартовал прием документов на стипендиальную программу для обучения в вузах Казахстана. В программе могут принять участие иностранные граждане, в том числе лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заявку можно подать онлайн через сайт Национального центра развития высшего образования Министерства науки и высшего образования РК. Прием документов продлится до 30 июня 2023 года.

Отбор претендентов проводится на основе представленных документов, результатов онлайн-тестирования на выявление адаптационного потенциала и онлайн-собеседования. Список стипендиатов будет опубликован до 28 августа текущего года.

«В целях интернационализации высшего образования для обучения иностранцев в вузах Казахстана по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры выделено 550 грантов, в том числе на бакалавриат – 490 грантов, на магистратуру – 50 грантов, на PhD докторантуру – 10 грантов. Стипендия включает в себя бесплатное обучение и ежемесячную стипендию в зависимости от академических успехов обучающегося», - говорится в сообщении Министерства науки и высшего образования РК.



