Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Стартовал конкурс на получение стипендий для иностранцев в казахстанские вузы

    31 Марта 2023, 13:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стартовал прием документов на стипендиальную программу для обучения в вузах Казахстана. В программе могут принять участие иностранные граждане, в том числе лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заявку можно подать онлайн через сайт Национального центра развития высшего образования Министерства науки и высшего образования РК. Прием документов продлится до 30 июня 2023 года.

    Отбор претендентов проводится на основе представленных документов, результатов онлайн-тестирования на выявление адаптационного потенциала и онлайн-собеседования. Список стипендиатов будет опубликован до 28 августа текущего года.

    «В целях интернационализации высшего образования для обучения иностранцев в вузах Казахстана по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры выделено 550 грантов, в том числе на бакалавриат – 490 грантов, на магистратуру – 50 грантов, на PhD докторантуру – 10 грантов. Стипендия включает в себя бесплатное обучение и ежемесячную стипендию в зависимости от академических успехов обучающегося», - говорится в сообщении Министерства науки и высшего образования РК.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 44 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе SKILLS ENBEK
    В Алматы стартует городской конкурс среди молодых учителей
    Швея из Акмолинской области впечатлила судей на конкурсе профмастерства во Франции
    Самый молодой писатель страны: 9-летний школьник из ВКО выпустил книгу сказок
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    3 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    4 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    5 Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
    Новости партнеров