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    Старт с Байконура беспилотного космического корабля «Союз МС-23» перенесен

    14 Февраля 2023, 01:43

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Заявленный на 20 февраля 2023 года пуск с космодрома Байконур космического корабля «Союз МС-23» перенесен на март, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил в Telegram-канале космического ведомства.

    За последние месяцы на Международной космической станции произошли нештатные ситуации - утечка теплоносителя из системы терморегулирования в кораблях «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21».

    «На снимках, прикрепленных выше - нарушение внешней обшивки «Союза МС-22». Наличие этого отверстия доказывает причину произошедшего — внешнее повреждение», - отметил глава Роскосмоса, комментируя фотографии, полученные из космоса.

    Юрий Борисов сообщил, что по делу «Прогресса МС-21» работает комиссия. «Мы вынуждены проверить все возможные версии, проверяем сейчас весь технологический процесс создания космического корабля, в том числе системы терморегулирования. Пока не будет определена причина нештатной ситуации, принято решение отложить запуск корабля «Союз МС-23» в беспилотном режиме максимум до первой декады марта 2023 года. У комиссии еще есть время определить характер этой неисправности», - сказал глава Роскосмоса

    В заключение своего обращения Борисов еще раз подчеркнул, что жизни и здоровью экипажа ничто не угрожает.

    О ситуации на МКС с российскими кораблями сообщалось ранее.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Россия
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