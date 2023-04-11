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    Старинные карты Казахского государства XV-XIX веков представлены в галерее ЕНУ

    11 Апреля 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице в преддверии Дня работников науки РК в Евразийском национальном университете состоялось торжественное открытие галереи старинных европейских и американских карт Казахского государства XV-XIX веков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    С результатами многолетних научных исследований директора Института современных исследований ЕНУ Мухит-Ардагера Сыдыкназарова представлены широкой аудитории.

    В галерее представлены 100 копии старинных европейских и американских карт Казахского государства XV-XIX веков. В церемонии открытия приняли участие ректор ЕНУ им.Л.Н.Гумилева Ерлан Сыдыков, председатель Комитета науки МНВО РК Дархан Ахмед-Заки, представители научного сообщества и студенты.

    Ректор Ерлан Сыдыков отметил, что университет является центром науки и образования, открытым научно-образовательное пространство для всего города. Итоги научных изысканий профессора университета Мухит-Ардагера Сыдыкназарова доступны не только профессорско-преподавательскому составу вуза, а также молодым ученым и школьникам столицы.

    «Как вы знаете, Глава Государства высоко оценил проведенную работу нашего ученого и отметил необходимость организации в регионах страны и за рубежом специальных выставок, на которых общественность могла бы ознакомиться с итогами научных изысканий. Сегодня в преддверии Дня работников науки РК – самая крупная «Галерея европейских и американских карт Казахского Государства XV-XIX веков» открылась в нашем вузе. Такие Галереи старинных карт Казахского Государства XV-XIX веков в образовательных учреждениях Казахстана будут способствовать укреплению знаний о непрерывной государственности, как о государстве с долгой историей», - сказал ректор ЕНУ.

    В рамках открытия галереи проведена лекция автора книги «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское Государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков. Атлас».

    Мухит-Ардагер Сыдыкназаров рассказал научному сообществу и обучающимся о своем многолетнем труде. Ученый проводил исследования в европейских национальных и королевских архивах, библиотеках и музеях, картографических центрах и библиотеках США более 17 лет. В книгу-атлас вошли 130 старинных карт из найденных 1500. Она была издана на 3 языках и презентована не только в Казахстане, но и за рубежом.

    «На сегодняшний момент самая ранняя карта Казахского государства датирована 1540 годом. Она найдена в швейцарском городе Базеле. Хочу отметить, что открытие галереи карты Казахского государства XV-XIX веков позволит студентам всех уровней обучения на месте осваивать новые компетенции по разным направлениям. Это будет способствовать укреплению знаний о непрерывной государственности Казахстана в разрезе различных научных и образовательных дисциплин, укреплять формирование чувства патриотизма, способствовать формированию политико-культурного бренда страны. 12 апреля «Галерея старинных европейских и американских карт Казахского Государства XV-XIX веков» впервые будет представлена в Европейском Парламенте в городе Брюсселе. Это – историческое событие», - отметил профессор ЕНУ.

    Также исследованные карты и факты в 2022 году вошли в новое фундаментальное 5-томное издание истории Казахстана, где профессор ЕНУ подготовил два авторских раздела по старинным картам Казахского государства.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Наука Вузы История Казахстана
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