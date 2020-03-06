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    Старейшая в мире пирамида Джосера вновь открывает свои двери для посетителей

    6 Марта 2020, 14:12

    КАИР. КАЗИНФОРМ - В Египете сообщили о том, что ступенчатая пирамида Джосера вновь открывается после реставрации, длившейся 14 лет. Реставрационные работы обошлись в 6,6 миллиона долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Arab News.

    Объект всемирного наследия ЮНЕСКО - пирамида была построена 4700 лет назад в эпоху фараона Джосера, одного из царей III-й династии Древнего Египта.

    После десятилетий забвения египетское правительство начало амбициозный проект по восстановлению пирамиды в 2006 году.

    Пирамида была спроектирована Имхотепом, некоторые исследователи считают его первым в мире архитектором.

    Реставрационные работы были прекращены в 2011 году, после народного восстания в Египте, и возобновились в конце 2013 года.

    Ступенчатая пирамида Джосера - первое крупное каменное сооружение в истории и крупнейший пирамидальный погребальный комплекс в Саккаре, к западу от Каира.

    Высота пирамида достигает 60 метров. В конструкции пирамиды, состоящей из шести уложенных друг на друга ступеней, есть погребальная шахта глубиной 28 метров и шириной семь метров.

    В рамках проекта были проведены работы по предотвращению разрушения пирамиды, внешние и внутренние восстановительные работы, включая пути, ведущие к пирамиде, и внутренние коридоры, ведущие к гробнице.

    Эксперты также восстановили саркофаг царя Джосера и стены гробницы.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    ЮНЕСКО Египет
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