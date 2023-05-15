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    Стандарт поведения военнослужащего погранслужбы планируют ввести в Казахстане

    15 Мая 2023, 11:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Законопроект инициирован депутатами Парламента Республики Казахстан. Цель документа -дальнейшее совершенствование законодательства в области обеспечения национальной безопасности. В рамках законопроекта предусмотрены поправки в два кодекса и 11 законов.

    «Во-первых, введены нормы, способствующие недопущению коррупционных рисков при отнесении организаций оборонно-промышленного комплекса к стратегическим объектам и закупке товаров и услуг для нужд обороны и безопасности. Процедуру выбора исполнителя государственного оборонного заказа предлагается проводить только на конкурсной основе и открыто. В рассматриваемом документе содержатся нормы, которые остаются под контролем государства даже при индивидуализации предприятий оборонно-промышленного комплекса», - сказала депутат Мажилиса Айгуль Куспан, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

    Кроме того, как отмечено в заключении, предоставляется возможность перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства, обустройства и функционирования объектов государственной границы и нужд обороны.

    «В соответствии с законопроектом на органы национальной безопасности возлагаются обязанности по осуществлению работы, направленной на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности. Предлагается внедрить стандарт поведения военнослужащего Пограничной службы Комитета национальной безопасности при проведении пограничного контроля», - добавила Айгуль Куспан.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Безопасность
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