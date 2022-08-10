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    • Станцию метро «Калкаман» планируют завершить за три года в Алматы

    10 Августа 2022 15:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начато строительство станции метро «Калкаман», расположенной по проспекту Абая от улицы Яссауи в западном направлении до пересечения с улицей Ашимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Наурызбайского района Алматы Санжар Тогай на брифинге региональной службы коммуникаций заявил, что в связи с интенсивным строительством многоэтажных жилых домов ожидается в ближайшие пять лет увеличение численности населения Наурызбайского района на 150 тыс. человек.

    «В этой связи была изменена трассировка метро по улице Алатау - от станции на пр. Абая, угол ул. Ашимова до станции в районе рынка «Барлық». В настоящее время начато строительство станции «Калкаман», расположенной по проспекту Абая от улицы Яссауи в западном направлении до пересечения с улицей Ашимова. Планируемый срок завершения 2025 год», - отметил аким района.

    По его словам, в общей сложности в ближайшие годы в Наурызбайском районе будет построено три станции, протяженностью 5,2 км. На сегодня ведутся конкурсные процедуры на разработку технико-экономического обоснования.

    Кроме того, в районе рынка «Барлык» будет предусмотрен транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой для автомобилей. В перспективе планируется возможность соединения с ЛРТ и БРТ.

    30 мая этого года в городе открылись еще две новые станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Их строили 7 лет. На сегодня в городе насчитывается 11 станций метро.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Акимат #Транспорт
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