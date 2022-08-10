Станцию метро «Калкаман» планируют завершить за три года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начато строительство станции метро «Калкаман», расположенной по проспекту Абая от улицы Яссауи в западном направлении до пересечения с улицей Ашимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Наурызбайского района Алматы Санжар Тогай на брифинге региональной службы коммуникаций заявил, что в связи с интенсивным строительством многоэтажных жилых домов ожидается в ближайшие пять лет увеличение численности населения Наурызбайского района на 150 тыс. человек.

«В этой связи была изменена трассировка метро по улице Алатау - от станции на пр. Абая, угол ул. Ашимова до станции в районе рынка «Барлық». В настоящее время начато строительство станции «Калкаман», расположенной по проспекту Абая от улицы Яссауи в западном направлении до пересечения с улицей Ашимова. Планируемый срок завершения 2025 год», - отметил аким района.

По его словам, в общей сложности в ближайшие годы в Наурызбайском районе будет построено три станции, протяженностью 5,2 км. На сегодня ведутся конкурсные процедуры на разработку технико-экономического обоснования.

Кроме того, в районе рынка «Барлык» будет предусмотрен транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой для автомобилей. В перспективе планируется возможность соединения с ЛРТ и БРТ.

30 мая этого года в городе открылись еще две новые станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Их строили 7 лет. На сегодня в городе насчитывается 11 станций метро.



