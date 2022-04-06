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    Стало известно расписание недели боя Головкин - Мурата

    6 Апреля 2022, 04:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - DAZN опубликовал расписание недели боя Геннадий Головкин - Риота Мурата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В четверг, 7 апреля, боксеры проведут пресс-конференцию — она начнется в 11:00 по времени Нур-Султана.

    В пятницу, 8 апреля, Головкин и Мурата пройдут обязательную процедуру взвешивания - начало также в 11:00.

    Их бой состоится в субботу, 9 апреля, - трансляция вечера бокса начнется в 15:10 по времени Нур-Султана.

    На кону будут стоять пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин Бокс
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