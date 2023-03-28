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    Стало известно о текущем финансовом положении Jusan Bank

    28 Марта 2023, 17:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как известно, в ходе анализа банковского сектора была выявлена непрозрачная схема по изменению структуры владения активами группы «Jusan». Позже суд наложил арест на простые и привилегированные акции Jusan Bank, принадлежащие компании First Heartland Securities. В этой связи Агентство по регулированию и развитию финансового рынка оценило текущее финансовое положение Jusan Bank, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Текущее финансовое положение Jusan Bank стабильное. По активам среди 23 банков занимает 6-е место. Активы данного банка составляют 2,6 трлн тенге, а его ликвидность – 1,4 трлн тенге. Коэффициенты капитала – 33%, минимальные требования со стороны нашего Агентства - 7,5%», - сказал заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов на брифинге в СЦК.

    По его словам, по капиталу и ликвидности положение банка очень хорошее.

    Ранее сообщалось, что прокуратура намерена вернуть в Казахстан контроль над группой Jusan. Позже стало известно о том, что суд наложил арест на акции Jusan Bank.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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