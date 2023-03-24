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    Стало известно место Казахстана по количеству финалисток ЧМ-2023 по боксу

    24 Марта 2023, 09:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксерши Карина Ибрагимова (57 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг) выступят в финале женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Лидируют по количеству представителей в финале Индия и Китай — они делегируют по четыре спортсменки. Наряду с Казахстаном по две боксерши выступят в финале от Италии, Колумбии, России и Австралии. Одной спортсменкой в финале будут представлены Монголия, Вьетнам, Тайвань, Бразилия, Алжир и Марокко.

    Напомним, изначально сборная Казахстана была представлена на ЧМ-2023 двенадцатью спортсменками, однако лишь шесть из них в итоге смогли добраться до медалей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Индия Бокс
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