Стало известно место Казахстана по количеству финалисток ЧМ-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксерши Карина Ибрагимова (57 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг) выступят в финале женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лидируют по количеству представителей в финале Индия и Китай — они делегируют по четыре спортсменки. Наряду с Казахстаном по две боксерши выступят в финале от Италии, Колумбии, России и Австралии. Одной спортсменкой в финале будут представлены Монголия, Вьетнам, Тайвань, Бразилия, Алжир и Марокко.

Напомним, изначально сборная Казахстана была представлена на ЧМ-2023 двенадцатью спортсменками, однако лишь шесть из них в итоге смогли добраться до медалей.