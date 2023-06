Стали известны все участники финала песенного конкурса «Евровидение-2022»

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Второй полуфинал конкурса «Евровидение-2022» завершился вечером 12 мая в Турине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Deutsche Welle.

Во втором полуфинале 18 участников разыграли последние 10 путевок в финал «Евровидения». Финалистами стали: Шелдон Райли (Австралия), Надир Рустамли (Азербайджан), Джереми Макизе (Бельгия), Охман (Польша), WRS (Румыния), Konstrakta (Сербия), The Rasmus (Финляндия), We are domi (Чехия), Корнелия Якобс (Швеция), Стефан (Эстония).

Первый полуфинал песенного конкурса проходил 10 мая, тогда в финал прошли: главный фаворит нынешнего «Евровидения» украинская группа Kalush Orchestra, Роза Линн из Армении, Моника Лю из Литвы, Аманда Георгиади Тенфьорд от Греции, молдавский коллектив Zdob si Zdub & Advahov Brothers.

Без квалификации в финале выступят Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция - пять крупнейших доноров Европейского вещательного союза.

Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте «Евровидения» в субботу 14 мая в 21:00 по общеевропейскому времени.

Проголосовать за свою любимую песню зрители смогут через официальное приложение «Евровидения». О том, как это сделать проинформируют во время шоу.