Стали известны составы команд на групповой стадии чемпионата мира по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организаторы Davis Cup Finals огласили составы команд в группе D, встречи которой с 13 по 18 сентября примет Глазго (Шотландия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Великобритания: Кэмерон Норри, Даниэль Эванс, Энди Маррей, Джо Солсбери.

Казахстан: Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Андрей Голубев, Александр Недовесов.

Нидерланды: Ботик ван де Зандсхулп, Таллон Грикспор, Тим ван Рейтховен, Весли Колхоф, Матве Мидделкоп.

США: Тейлор Фриц, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Джек Сок, Раджив Рам.

13 сентября сборная Казахстана встретится с Нидерландами. Начало в 21:00 по времени Нур-Султана. Второй матч казахстанцы проведут 15 сентября против США. Начало игры также в 21:00. В заключительный игровой день, Казахстан 18 сентября сыграет с Великобританией. Встреча стартует в 19:00.

Групповой этап финального этапа «Кубка Дэвиса» впервые пройдет в четырех разных городах. В четвертьфинал из групп выйдут по две лучшие команды. Плей-офф примет испанская Малага с 23 по 27 ноября 2022 года.





Фото: www.hufsd.edu