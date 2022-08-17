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    Стали известны составы команд на групповой стадии чемпионата мира по теннису

    17 Августа 2022 10:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организаторы Davis Cup Finals огласили составы команд в группе D, встречи которой с 13 по 18 сентября примет Глазго (Шотландия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Великобритания: Кэмерон Норри, Даниэль Эванс, Энди Маррей, Джо Солсбери.

    Казахстан: Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Андрей Голубев, Александр Недовесов.

    Нидерланды: Ботик ван де Зандсхулп, Таллон Грикспор, Тим ван Рейтховен, Весли Колхоф, Матве Мидделкоп.

    США: Тейлор Фриц, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Джек Сок, Раджив Рам.

    13 сентября сборная Казахстана встретится с Нидерландами. Начало в 21:00 по времени Нур-Султана. Второй матч казахстанцы проведут 15 сентября против США. Начало игры также в 21:00. В заключительный игровой день, Казахстан 18 сентября сыграет с Великобританией. Встреча стартует в 19:00.

    Групповой этап финального этапа «Кубка Дэвиса» впервые пройдет в четырех разных городах. В четвертьфинал из групп выйдут по две лучшие команды. Плей-офф примет испанская Малага с 23 по 27 ноября 2022 года.


    Фото: www.hufsd.edu
    #Спорт #США #Великобритания #Теннис #Нидерланды
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