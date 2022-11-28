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    Стали известны соперники сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

    28 Ноября 2022, 17:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны соперники национальной сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира 2023 года. Турнир пройдёт с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере, передает МИА «Казинформ» ссылкой на Shaiba.kz.

    Сборная Казахстана сыграет в группе «B», а компанию ей составят Канада, США, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия и Словения.

    Действующий чемпион мира сборная Финляндии попала в группу «А», где ее соперниками станут Швеция, Чехия, Германия, Дания, Франция, Австрия и Венгрия.


    Фото: shaiba.kz
    Спорт Хоккей Латвия
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