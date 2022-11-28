Стали известны соперники сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны соперники национальной сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира 2023 года. Турнир пройдёт с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере, передает МИА «Казинформ» ссылкой на Shaiba.kz.

Сборная Казахстана сыграет в группе «B», а компанию ей составят Канада, США, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия и Словения.

Действующий чемпион мира сборная Финляндии попала в группу «А», где ее соперниками станут Швеция, Чехия, Германия, Дания, Франция, Австрия и Венгрия.





Фото: shaiba.kz



