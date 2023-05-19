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    Стали известны окончательные итоги первого тура президентских выборов в Турции

    19 Мая 2023, 22:10

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Согласно окончательным итогам первого тура голосования на президентских выборах в Турции 14 мая Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, Синан Оган -5,17%, Мухаррем Индже - 0,43. Об этом сообщил ЦИК Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    В президентских выборах в Турции участвовали действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган, председатель партии «Родина» Мухаррем Индже.

    Согласно решению ЦИК, опубликованному в «Официальном вестнике», на президентских выборах 14 мая проголосовали 87,04 процента избирателей, 1 миллион 37 тысяч 104 голоса были признаны недействительными.

    Как сообщалось, в Турции 14 мая состоялось голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва.

    Победитель выборов президента Турции будет определен во втором туре, который состоится 28 мая.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Выборы Турция Мировые новости
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