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    Стали известны официальное решение по титулу Головкина и следующий соперник GGG

    9 Февраля 2023, 02:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Американский обозреватель бокса Дэн Рафаэль поделился новой информацией о ситуации с казахстанским боксером Геннадием Головкиным и его титулом чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «По данным IBF и команды GGG, Геннадий Головкин официально освободил титул IBF в среднем весе. Это означает, что WBA немедленно назначит обязательный бой GGG против «регулярного» чемпиона Эрисланди Лары», - пишет журналист в Twitter.

    Геннадий Головкин также владеет поясом по версии WBA Super и второстепенным титулом IBO. Кубинец Эрисланди Лара является чемпионом WBA Regular и обязательным претендентом Головкина по линии WBA.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Головкин Бокс
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