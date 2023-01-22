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    Стали известны детали коронации Чарльза III

    22 Января 2023, 15:53

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Праздничные мероприятия по случаю коронации короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III пройдут с 6 по 8 мая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Коронация состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве, куда король и королева-консорт прибудут с процессией из Букингемского дворца. Службу проведет архиепископ Кентерберийский.

    «Служба будет отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее, опираясь при этом на давние традиции и торжественность», - говорится в сообщении Букингемского дворца.

    По окончании службы монарх вернется обратно с более пышной церемониальной процессией, к которой присоединятся другие члены королевской семьи.

    В Букингемском дворце король и королева-консорт в сопровождении членов королевской семьи выйдут на балкон, чтобы завершить торжественные мероприятия дня.

    На следующий день, 7 мая, в Виндзорском замке состоится концерт с участием мировых звезд, который будет транслироваться в прямом эфире. Несколько тысяч человек получат по два бесплатных билета в ходе общенационального голосования, проведенного BBC.

    Во время концерта будут подсвечены главные достопримечательности Великобритании. В тот же день на улицах, в садах, парках и общественных местах по всей стране пройдут вечеринки и общественные обеды в честь коронации.

    В последний день торжеств, 8 мая, пройдет волонтерская акция «Большая помощь», которая призвана побудить граждан попробовать себя в качестве волонтеров.

    Коронация - это время торжественной религиозной службы, а также пышных празднеств. Это символическая формальность, не означающая начала правления короля, которое началось, когда он вступил на трон сразу после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года.

    На момент своей смерти Елизавета II была королевой 70 лет и 214 дней, что делает ее самым долго правящим британским монархом. Ее коронация состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года.


    Фото: Getty Images

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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