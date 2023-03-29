Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Стала известна соперница Елены Рыбакиной в полуфинале WTA 1000 в Майами

    29 Марта 2023, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сразится в полуфинале крупного турнира серии «Мастерс» в Майами с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина оспорит выход в финал с Джессикой Пегулой. Занимающая третью строчку рейтинга WTA американка в четвертьфинале обыграла Анастасию Потапову из России (26). Джессика Пегула оказалась сильнее по итогам трех партий — 4:6, 6:3, 7:6 (2). Встреча продолжалась 2 часа и 38 минут.

    Напомним, Елена Рыбакина накануне разгромила представительницу Италии Мартину Тревизан — 6:3, 6:0.

    Матч Рыбакина — Пегула состоится в ночь с 30 на 31 марта по астанинскому времени.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
    Новости по теме
    Новости по теме
    Михаил Кукушкин  проиграл на старте турнира в Мадриде
    Елена Рыбакина уступила третьей ракетке мира
    Казахстанский теннисист Евсеев не смог выйти в 1/4 турнира в Мексике
    Михаил Кукушкин не смог выйти в полуфинал турнира в Мурсии
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    3 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    4 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    5 Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
    Новости партнеров