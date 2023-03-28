Стала известна соперница Елены Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Майами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) вышла в 1/4 финала турнира в Майами (США) и узнала свою следующую соперницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За выход в полуфинал Рыбакина поборется с итальянкой Мартиной Тревизан (24-е место). Ранее по ходу турнира Тревизан победила японку Нао Хибино (137-е место) — 6:4, 6:3, американку Клер Лю (59-е место) — 4:6, 7:5, 6:4 и латвийку Елену Остапенко (22-е место) — 6:3, 6:3.

Что касается выступления Елены Рыбакиной на турнире в Майами, то на пути к четвертьфиналу она победила россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3 и бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) — 6:4, 6:3.



