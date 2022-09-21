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    Стала известна дата празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова

    21 Сентября 2022, 12:46

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Праздничные мероприятия по случаю 150-летия Ахмета Байтурсынова будут проходить 1 октября в селе Торгай. Программа сокращена до одного дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Изначально праздничные мероприятия должны были пройти с 3 по 5 сентября в Джангельдинском районе. Ожидался также визит Главы государства.

    Но в связи с ЧП, объявленным в регионе в связи с лесными пожарами в Аулиекольском районе, было принято решение отодвинуть сроки проведения празднования.

    Планируется, что 1 октября в селе Ахмета Байтурсынова пройдет церемония поминовения у мавзолея просветителя. Также здесь состоится презентация Дома-музея А. Байтурсынова.

    В селе Торгай в этот день на стадионе с утра пройдет «Қазақ күресі». Там же после обеда пройдет конкурс исполнителей народных песен и произведений А. Байтурсынова, на ипподроме - скачки.

    Ближе к вечеру состоится церемония открытия памятника А. Байтурсынова и М. Дулатова и презентация литературного музея их имени.

    Завершит праздничные мероприятия республиканская научно-практическая конференция «Ұлтына ғұмырын арнаған Ұлы тұлға» и концерт.

    Фото: upload.wikimedia.org

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Общество 150-летие Ахмета Байтурсынова Ахмет Байтурсынов
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