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    Стал известен суммарный гонорар Геннадия Головкина за четыре боя после «Канело»

    10 Апреля 2022, 17:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен суммарный гонорар казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) за все его бои после второго поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57-1-2, 39 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Второй бой Геннадия Головкина с «Канело» состоялся в сентябре 2018 года, и с тех пор Геннадий провел еще четыре боя: он дрался со Стивом Роллсом (21-2, 12 КО), Сергеем Деревянченко (13-4, 10 КО), Камилом Шереметой (22-2-1, 6 КО) и Риотой Муратой (16-3, 13 КО).

    За бой с Роллсом, который для Головкина стал первым по контракту с DAZN, он получил 15 миллионов долларов. Аналогичный гонорар казахстанский чемпион получил за бой с Деревянченко (7,5 миллиона долларов — гарантированный гонорар). Что касается последних боев Геннадия, то за бой с Шереметой он заработал меньше — от 9 до 11 миллионов долларов (7,5 миллиона долларов — гарантированный гонорар).

    Наконец, за бой с Муратой Головкин получит 12-15 миллионов долларов (5 миллионов долларов — гарантированный гонорар). Таким образом, общий доход Геннадия Головкина от четырех последних боев составил от 51 до 56 миллионов долларов.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин Бокс Боевые искусства
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