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    Стал известен победитель казахстанской версии шоу «TheVoice» - «Qazaqstan дауысы»

    26 Декабря 2021, 03:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Куралай Мейрамбек стала победительницей одного из самых масштабных вокальных конкурсов в истории отечественного телевидения - шоу «TheVoice» - «Qazaqstan дауысы», передает МИА «Казинформ».

    Шоу «TheVoice» - «Qazaqstan дауысы» лидировало в рейтингах среди всех СМИ страны 4 месяца подряд. В итоге определен лучший исполнитель года. Им стала Куралай Мейрамбек. В финале «Qazaqstan дауысы» за главный приз - пять миллионов тенге - боролись четыре участника, за каждым из которых был закреплен их музыкальный куратор: Майра Мұхамедқызы и ее подопечный Ернар Амандық, Куралай Мейрамбек, которая представляла группу Сакена Майгазиева, Маржан Арапбаева и Аружан Айдарбек, а также исполнитель из группы ALEM - Ерик Толенов.

    Финальный концерт был показан в прямом эфире национального канала «Qazaqstan».

    Проект «Голос Казахстана» – это казахстанская версия популярного формата «TheVoice», впервые вышедшего в Голландии в 2010 году. В настоящее время «TheVoice» выходит более чем в 100 странах мира, везде завоевывая рекордную популярность и высокие рейтинги. Особенность проекта – «слепой» отбор исполнителей, деление на команды, каждую из которых курирует известный и состоявшийся артист. Казахстанская версия популярного телешоу вошла в мировой рейтинг «BestoftheVoice». Песни в исполнении участников проекта «Qazaqstan дауысы» набрали более 37 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале.

    Всего в этом году подали заявки на участие в проекте более 6000 человек. Из-за карантинных ограничений часть заявок принимались с помощью официального сайта национального телеканала - www.qazaqstan.tv, часть – во время региональных отборов. Такое количество желающих принять участие в конкурсе в этом году стало рекордным. После предварительного отбора комиссия пригласила на первый этап конкурса около 200 участников. Проект носит статус международного: на разных этапах конкурса участвовали исполнители из Украины, Кыргызстана, Грузии и Китая.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура Современная культура Общество Музыка
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