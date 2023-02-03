Стабилизировать ситуацию на простаивающей бройлерной фабрике поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске простаивают два крупных перерабатывающих предприятия. Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров считает, что руководство города и заинтересованные ведомства должны были поддержать их до закрытия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона обратил внимание, что единственная в городе бройлерная птицефабрика мощностью две тысячи тонн мяса уже год простаивает. Столько же бездействует молокоперерабатывающее предприятие ТОО «Молпродукт».

Аким города Руслан Анбаев пояснил, что на птицефабрике поменялось руководство. В марте планируют завезти около 90 тысяч цыплят, ведут переговоры с Челябинском. Но этих объемов недостаточно.

Для молокоперерабатывающего предприятия, где целый ряд проблем – от оборудования до закупа сырья - ищут потенциального инвестора, который реанимирует завод. Возможно с перепрофилированием или переоборудованием на более современное, высокопроизводительное.

«Нужно обращать внимание на проблемы предприятия. Когда закрывается, тогда приглашаете. Надо было помогать, когда им было тяжело. Может быть, можно было решить проблемные вопросы, поддержать. «Занимаемся», «делаем», «будет сделано» – прекращайте это все. Конкретно нужно знать шаги. Государство все для сельхозпредприятий делает: начиная от субсидий и заканчивая кредитованием. Поддержка мощная. Почему мы не помогаем сельхозтоваропроизводителям?» - отметил А. Сапаров.

Аким области поручил своему заместителю, курирующему отрасль, вопрос по предприятию держать на контроле, акимату города совместно управлением сельского хозяйства и предпринимательства - проработать вопрос нормализации ситуации на птицефабрике.



