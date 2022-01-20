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    Стабилизировать эпидситуацию позволит ревакцинация - Алтай Кульгинов

    20 Января 2022, 12:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, когда школьники вернутся к обучению в офлайн формате и как будет обеспечена безопасность здоровья детей и педагогов, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие горожане!

    Как вы знаете, за последние недели отмечается ухудшение эпидситуации, усилены карантинные меры. Для того чтобы наши дети вновь учились в школах, работали спортивные учреждения, театры и другие объекты жизнедеятельности города – необходимо всем трудовым коллективам пройти ревакцинацию. Только вакцинация/ревакцинация – действенный способ снизить заболеваемость коронавирусом. Стабилизация эпидситуации – возможность работать всем объектам.

    На данный момент дети вновь учатся в дистанционном режиме. С 24 января планируем обучение учащихся перевести в офлайн режим. Для этого за счет вакцинации и ревакцинации нам необходимо максимально обезопасить наших детей, учителей.

    Несмотря на пандемию, мы не снизили объем строительства учебных заведений. Так как видим потребность в создании новых ученических мест. В этом году – с третьей четверти – мы открыли еще семь школ. Только эти семь школ позволили создать еще 20 тыс ученических мест.

    Посетил новую школу-лицей № 93. Она расположена в районе Алматы (ул. Ж. Нажимеденов), в застраивающемся районе. Данная школа позволяет решить вопрос с переуплотненным режимом обучения в трёх школах.

    По поручению Главы государства значительно увеличили объем строительства школ. К примеру, если в 2019 году было построено шесть школ, то в 2020 году построили уже 11.

    В этом учебном году мы построили 15 школ на 40 тыс ученических мест. Они позволили нам сократить количество трехсменных школ на пять учебных заведений, также снять вопрос с переуплотненным режимом в 10 школах.

    В 2022 году (новом учебному году) построим еще не менее 16 школ. В рамках Комплексного плана на пятилетний период запланировали строительство порядка 70 школ. В строительство школ также привлекаем частные инвестиции», - написал аким столицы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Здравоохранение Безопасность Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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