США сталкиваются с ростом мигрантов на южных границах

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - На американо-мексиканской границе фиксируются наиболее высокие за последние двадцать лет показатели попыток незаконного пересечения госграницы мигрантами, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации СМИ , по окончанию санитарных мер против COVID-19 США готовятся к еще большему количеству мигрантов из Мексики. Согласно данным таможенной и пограничной службы США, иммиграционные власти задержали 221 303 мигранта вдоль юго-западной границы в марте 2022 года, что на 33% больше показателей февраля этого года.

Скопление людей, ищущих убежища за пределами страны, а также тяжелые экономические и политические условия в большей части Латинской Америки и стран Карибского бассейна частично являются причиной увеличения числа мигрантов.

Кроме того, число нелегальных пересечений госграницы мигрантами резко возросло, поскольку власти США планируют снять ограничения на предоставление убежища.

В соответствии с законом об общественном здравоохранении 1944 года власти США высылали мигрантов в пандемию коронавируса более 1,7 млн раз. В связи с сокращением случаев заболевания COVID-19, администрация Дж.Байдена заявила, что намерена прекратить использование указанного закона на границе с 23 мая 2022 года.

Правозащитные группы и другие защитники мигрантов заявляют, что США по закону обязаны разрешать людям просить убежище, и призывают к отмене приказа об охране общественного здоровья.

«Соединенные Штаты могут и должны приветствовать людей, ищущих убежища, потому что это закон, потому что это правильно, и потому что мы можем», - говорится в заявлении Католической легальной иммиграционной сети в понедельник по случаю Страстной недели.

Комиссар пограничной службы Крис Магнус заявил американским СМИ, что агентство планирует направить дополнительный персонал на юго-западную границу, чтобы справиться с вероятным увеличением просителей убежища в США после отмены раздела закона об общественном здравоохранении США.

Мексиканцы составляют самую большую по национальности группу из тех, кто задерживается властями США на границе, за ними следуют жители Кубы. Кроме того, американские власти отмечают увеличение в несколько раз въезда в страну по гуманитарным соображениям граждан Украины.