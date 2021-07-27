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    США прекратит военную миссию в Ираке до конца года

    27 Июля 2021, 11:29

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Соглашение о прекращении американской военной миссии в Ираке было подписано Президентом США Джо Байденом и Премьер-Министром Ирака Мустафой Аль Казыми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно подписанному соглашению, США официально завершат свою военную миссию в Ираке к концу этого года, спустя 18 лет с момента как американские войска впервые были отправлены в страну.

    Первая очная встреча между Президентом США Джо Байденом и Премьер-Министром Ирака Мустафой Аль Казыми проходила в Овальном кабинете в рамках стратегического диалога стран.

    «Наша миссия в Ираке будет продолжаться. Мы продолжим совместные учения, оказывать необходимое содействие и помогать в борьбе с ИГИЛ при его возобновлении, но прекращаем военную миссию до конца этого года», - сказал Джо Байден.

    В данный момент в Ираке находятся 2500 военных США, которые задействованы в борьбе с очагами ИГИЛ. С подписанием договора роль США будет состоять в подготовке и содействии армии Ирака в ее защите. Однако не сообщались данные по числу военных, которые останутся в Ираке.

    В совместном заявлении Ирака и США также упоминалось о соглашениях в области здравоохранения, энергии, и других вопросах.

    США намерены доставить в Ирак 500000 доз вакцин Pfizer/BioNTech в рамках программы COVAX. По словам Американского Президента, доставка будет осуществлена в течение нескольких недель.

    Также США выделит 5,2 миллиона долларов для финансирования миссии ООН по наблюдению за предстоящими выборами в Ираке в октябре.

    Ранее сообщалось, что иракский парламент призвал правительство вывести из страны войска США и вооруженные силы других иностранных государств.


    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Армия США Силовые структуры Мировые новости Политика Вооруженные силы Ирак
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