Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    США намерены отменить наложенные на Bereke bank санкции

    8 Февраля 2023, 09:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Санкции, наложенные на казахстанский банк, будут отменены. Информацию корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердила представитель банка Нургуль Салыкжанова.

    «Да, эта информация действительна. Министерство финансов США в марте этого года отменит наложенные на Bereke bank санкции», - прокомментировала Нургуль Салыкжанова.

    Напомним, что в сентябре прошлого года холдинг «Байтерек» выкупил российский «Сбербанк Казахстан».

    Позже Казахстан провел ребрендинг, и «Сбербанк Казахстан» стал называться Bereke bank.

    Также сообщалось, что убытки Bereke bank не будут возмещаться государством.

    «Государство не будет возмещать убытки банка. Расходы, которые накопились до покупки банка, не имеют никакого отношения к нам. То есть, мы не имеем отношения к тем вещам, что произошли до 1 сентября», - пояснил глава холдинга «Байтерек» Канат Шарлапаев.




    Фото: forbes.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Банки США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент США Джо Байден здоров и может успешно выполнять свои обязанности
    Семья Брюса Уиллиса объявила, что актер страдает слабоумием
    Древнейший Танах продадут в Нью-Йорке, цена бьет рекорды
    Стрельба в торговом центре в Техасе: один человек погиб, трое ранены
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров