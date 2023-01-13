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    США и Индия усиливают взаимодействие в торговой сфере

    13 Января 2023, 18:57

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Соединенные Штаты и Индия провели 13-ю встречу Американо-Индийского форума по торговой политике (TPF) на уровне министров в Вашингтоне, на котором были определены приоритеты сотрудничества на 2023 год, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай и министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял обсудили результаты работы в 2022 году и обменялись мнениями по укрепление двусторонних отношений в торговой сфере, говорится в сообщении Торгового представительства США.

    Министры высоко оценили рост товарооборота, который достиг в 2021 году примерно 160 млрд долларов и выразили обоюдное желание еще больше активизировать взаимодействие с целью увеличения и диверсификации двусторонней торговли.

    США и Индия выразили намерение продолжить совместную работу по решению нерешенных торговых вопросов, касающихся снижения тарифов, упрощения процедур торговли и сектора услуг, развития цифровой торговли, доступа к сельскохозяйственным продуктам, визовых процедур для облегчения передвижение профессиональных работников, студентов и инвесторов, налаживания устойчивых цепочек поставок.

    В этой связи американская сторона подчеркнула важность создания новой рабочей группы TPF для двустороннего обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Министры поручили рабочим группам TPF собираться ежеквартально для достижения конкретных результатов и раскрытия всего потенциала в торговых отношениях.


    Фото: istockphoto.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Индия Мировые новости
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