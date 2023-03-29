США и Центральная Азия укрепляют сотрудничество в рамках TIFA

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Торговое представительство США опубликовало итоги заседания Совета Рамочного соглашения о торговле и инвестициях между США и Центральной Азией (TIFA), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Участники встречи подтвердили общие цели и обязательства в рамках TIFA и подчеркнули ее ценность как механизма укрепления торговых и инвестиционных связей между Соединенными Штатами и странами Центральной Азии, а также внутри региона.

Достигнута договоренность совместно работать над достижением целей TIFA, в том числе путем расширения торговых связей и инвестиций между странами-членами TIFA.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с расширением торговли и инвестиций, включая рабочую силу, расширение экономических прав и возможностей женщин, интеллектуальную собственность, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, цифровую торговлю и таможню, а также организации работы пяти рабочих групп Совета TIFA.

Соединенные Штаты высоко оценили экономические реформы в Центральной Азии и подчеркнули, что дополнительные инициативы и наращивание потенциала могут помочь создать благоприятную среду, которая будет стимулировать иностранные инвестиции и деятельность частного сектора, включая повышение прозрачности, предсказуемости, а также защиту и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности. Они также отметили важность стимулирования диверсификации экономических коридоров за счет более эффективной логистики и таможенных процедур. Делегации признали важность взаимодополняющих усилий по стимулированию экономического роста в рамках региональной дипломатической платформы C5+1.

Соединенные Штаты также подтвердили важность продолжающихся усилий центральноазиатских партнеров по приведению внутреннего трудового законодательства в соответствие с международными трудовыми стандартами и обеспечению того, чтобы работники могли осуществлять свои международные признанные трудовые права.

Участники отметили запуск в прошлом году Рабочей группы по цифровой торговле при TIFA и договорились уделять приоритетное внимание широким консультациям с заинтересованными сторонами при разработке мер, регулирующих цифровую экономику, продвижению надежных и безопасных трансграничных потоков данных и обеспечению участия малого и среднего бизнеса на глобальных рынках.

Участники также обсудили возможности развития более устойчивых цепочек поставок в важнейших секторах, лежащих в основе экономики. Стороны приветствуют перспективы углубления сотрудничества с целью расширения торговли для повышения продовольственной и энергетической безопасности, а также решения проблемы изменения климата и развития «зеленой» экономики.

Кроме того, страны-члены TIFA обсудили заинтересованность Центральной Азии в повторной авторизации программы Всеобщей системы преференций США (GSP) и подчеркнули ее роль в содействии росту экономических отношений между Соединенными Штатами и их центральноазиатскими партнерами.



