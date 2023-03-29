Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    США и Центральная Азия укрепляют сотрудничество в рамках TIFA

    29 Марта 2023, 17:29

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Торговое представительство США опубликовало итоги заседания Совета Рамочного соглашения о торговле и инвестициях между США и Центральной Азией (TIFA), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Участники встречи подтвердили общие цели и обязательства в рамках TIFA и подчеркнули ее ценность как механизма укрепления торговых и инвестиционных связей между Соединенными Штатами и странами Центральной Азии, а также внутри региона.

    Достигнута договоренность совместно работать над достижением целей TIFA, в том числе путем расширения торговых связей и инвестиций между странами-членами TIFA.

    Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с расширением торговли и инвестиций, включая рабочую силу, расширение экономических прав и возможностей женщин, интеллектуальную собственность, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, цифровую торговлю и таможню, а также организации работы пяти рабочих групп Совета TIFA.

    Соединенные Штаты высоко оценили экономические реформы в Центральной Азии и подчеркнули, что дополнительные инициативы и наращивание потенциала могут помочь создать благоприятную среду, которая будет стимулировать иностранные инвестиции и деятельность частного сектора, включая повышение прозрачности, предсказуемости, а также защиту и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности. Они также отметили важность стимулирования диверсификации экономических коридоров за счет более эффективной логистики и таможенных процедур. Делегации признали важность взаимодополняющих усилий по стимулированию экономического роста в рамках региональной дипломатической платформы C5+1.

    Соединенные Штаты также подтвердили важность продолжающихся усилий центральноазиатских партнеров по приведению внутреннего трудового законодательства в соответствие с международными трудовыми стандартами и обеспечению того, чтобы работники могли осуществлять свои международные признанные трудовые права.

    Участники отметили запуск в прошлом году Рабочей группы по цифровой торговле при TIFA и договорились уделять приоритетное внимание широким консультациям с заинтересованными сторонами при разработке мер, регулирующих цифровую экономику, продвижению надежных и безопасных трансграничных потоков данных и обеспечению участия малого и среднего бизнеса на глобальных рынках.

    Участники также обсудили возможности развития более устойчивых цепочек поставок в важнейших секторах, лежащих в основе экономики. Стороны приветствуют перспективы углубления сотрудничества с целью расширения торговли для повышения продовольственной и энергетической безопасности, а также решения проблемы изменения климата и развития «зеленой» экономики.

    Кроме того, страны-члены TIFA обсудили заинтересованность Центральной Азии в повторной авторизации программы Всеобщей системы преференций США (GSP) и подчеркнули ее роль в содействии росту экономических отношений между Соединенными Штатами и их центральноазиатскими партнерами.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана США Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нидерланды назвали сорт тюльпанов в честь первой леди США
    Суд в США постановил арестовать и экстрадировать экс-президента Перу
    «Один пояс и один путь» в Центральной Азии: мнения американских экспертов об инициативе
    Казахстан является крупнейшим торговым партнером Малайзии в Центральной Азии - посол
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    3 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    4 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    5 Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
    Новости партнеров