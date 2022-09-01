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    США готовы предоставить поддержку Казахстану на пути к реформам – Джуди Куо

    1 Сентября 2022, 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Соединенные Штаты Америки с нетерпением ждут проведения Президентских выборов в Казахстане и будут наблюдать за честным процессом выборов. Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Казахстане Джуди Куо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы внимательно слушали выступление Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Мы поддерживаем его амбициозные реформы и инициативы, выступаем за полную реализацию реформ. Для нас было очень интересно узнать, что в стране пройдут Президентские выборы. Мы с нетерпением ждем и будем наблюдать за честным процессом выборов. Хотел сказать, что США на протяжении 30 лет были надежным партнером Казахстана и всегда надежно поддерживали Независимость и его территориальную целостность в качестве хорошего друга и партнера США. Мы готовы предоставить ту поддержку, которая необходима для Казахстана на пути к реформам», - сказала временный поверенный в делах США в Казахстане.

    Джуди Куо отметила, что США имеет широкий спектр механизмов поддержки Казахстана через разные программы, в том числе и культурные. То есть, речь идет о полном спектре помощи в оборонной промышленности и других промышленных секторах.

    Сегодня Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны.

    В ходе своего выступления Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью внеочередные Президентские выборы.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев также предложил установить ограничение президентского мандата в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.


    Фото: www.wikidata.org

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Выборы США Послание Президента РК-2022 Дипломат
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