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    Сроки рассмотрения госорганами петиций сократят в Казахстане

    31 Мая 2023, 18:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Закон «Об общественном контроле» и сопутствующие документы приняли во втором чтении депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данные законопроекты направлены на расширение открытости государственных органов, квазигосударственного сектора, повышение общественной активности граждан. Законопроекты были одобрены в первом чтении на пленарном заседании палаты 7 декабря 2022 года», - сказал депутат Ерлан Саиров на пленарном заседании Мажилиса.

    В ходе работы над законопроектами депутаты внесли следующие системные поправки:

    - Осуществление общественного контроля в Фонде национального благосостояния «Самрук-Қазына» и его дочерних компаниях касательно государственных социальных и научно-инновационных проектов, национальных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств, а также при оказании Фондом благотворительной помощи;

    - Отнесение к объектам общественного контроля «Назарбаев Интеллектуальных школ» и других автономных организаций образования;

    - Четкое определение оснований отказа в посещении объекта общественного контроля;

    - Предоставление гражданам права на подачу петиций не только в электронной, но и в бумажной форме;

    - Уменьшение количества голосов, необходимых для размещения петиции;

    - Сокращение сроков рассмотрения петиций государственными органами (для центральных государственных органов с 60 до 40 дней и для местных исполнительных органов – до 20 дней);

    - Предоставление членам семей права посещения воинских частей, учебных заведений для ознакомления с жизнью и бытом военнослужащих срочной службы, а также гвардейцев, кадетов и курсантов военных учебных заведений.

    «В рабочую группу поступило более 180 предложений, подавляющее большинство из которых получили поддержку. Представители гражданского общества, экспертного сообщества проявили высокую активность в рабочей группе. Главная цель законопроекта - создание условий для участия граждан в непосредственном управлении делами государства в соответствии с Конституцией», - сказал депутат.

    Закон прокомментировал и председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

    «Сегодня мы приняли законопроект об общественном контроле. Данный документ разработан по поручению Главы государства. Законопроект долго и открыто обсуждался в Мажилисе. В ходе обсуждения законопроект от правительства претерпел ряд изменений», - сказал Ерлан Кошанов.

    По его мнению, нормы в документе полностью соответствуют требованиям народа.

    «Были охвачены все предложения, озвученные на встречах с общественностью в регионах. В первую очередь жителей беспокоит безопасность солдат, проходящих воинскую службу. Экологическая ситуация также находится в центре внимания. Кроме того, совместно с государственными органами появилась возможность контролировать деятельность квазигосударственных организаций. В законопроект также был включен институт петиций. Когда петицию подписали 50 тысяч граждан, государственному органу будет поручено рассмотреть вопрос. Все это было включено в закон», - заключил председатель Мажилиса.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Общество
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