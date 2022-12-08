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    Срок выплаты пособия по уходу за ребенком продлят в Казахстане

    8 Декабря 2022, 12:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продлят срок выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Такую норму содержит принятый сегодня закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кроме того, документ предусматривает следующие новеллы:

    - увеличение возраста молодежи до 35 лет;

    - законодательное закрепление понятий «индекс развития молодежи», «социальные услуги молодежи», «временно неустроенная молодежь», «специалист по работе с молодежью», «молодежные трудовые отряды»;

    - расширение функций молодежных ресурсных центров;

    - включение в основные направления государственной молодежной политики повышения цифровой грамотности молодежи и развития волонтерства среди молодежи;

    - включение в компетенцию уполномоченного органа функций по разработке и утверждению типовых квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания, организации, обеспечения молодежных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности, правила внедрения и применения индекса развития молодежи;

    - приостановление с 2023 до 2028 года запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года;

    - поэтапное увеличение размера базовой пенсии;

    - повышение максимального ограничения дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 МРП;

    - повышение размера социальных выплат по потере работы для застрахованных лиц до 45% от среднемесячного дохода;

    - монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого получателям государственной адресной социальной помощи;

    - исключение требования о подтверждении платежеспособности для выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан иностранцам, обладающим востребованными профессиями и навыками.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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