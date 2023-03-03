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    Срок прохождения транзитных грузов по Казахстану в рамках ТМТМ сократился в два раза

    3 Марта 2023, 08:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Так, было отмечено, что благодаря активной работе на казахстанском участке маршрута срок прохождения транзитных грузов по территории республики по сравнению с прошлым годом сократился в два раза: с 12 до 6 дней. Вместе с тем данный показатель планируется довести до 5 дней по итогам 2023 года.

    В целом срок доставки грузов из Китая до портов на Черном море в рамках ТМТМ уже снизился с 38-53 до 19-23 дней, а по итогам текущего года должен достичь 14-18 дней. Такой прогресс стал возможен благодаря совместной работе стран-участниц по устранению «узких мест» на маршруте, введению сквозных тарифов и реализации других мер.

    Участники совещания также обсудили меры по дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана, обновлению парка подвижного состава, расширению торгового флота и мощностей портов Актау и Курык.

    В частности, в порту Актау планируется создать контейнерный хаб, обновить парк перегрузочной техники и восстановить нефтеналивные причалы, а в порту Курык – построить новый причал, запустить многофункциональный и зерновой терминалы. Ожидается также, что на Каспии до 2030 года начнут функционировать 10 нефтеналивных барж, 8 паромов, 6 танкеров и контейнеровоз.

    Кроме того, на совещании рассмотрен вопрос подготовки соглашения между Казахстаном и Китаем по развитию ТМТМ, которое предусматривает упрощение таможенных процедур и утверждение гарантированных объемов перевозок на маршруте.

    Премьер-Министр отметил необходимость ускорить процедуры согласования данного документа ответственными госорганами РК для его дальнейшей проработки на межгосударственном уровне.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Транспорт
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