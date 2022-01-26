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    Срок представления декларации о доходах и имуществе физлиц наступил в Казахстане - Комитет госдоходов

    26 Января 2022, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году завершился срок представления декларации об активах и обязательствах первого этапа всеобщего декларирования. В рамках первого этапа декларация была представлена госслужащими и лицами, приравненными к ним, а также их супругами. С текущего года данные лица ежегодно будут представлять декларацию о доходах и имуществе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    Отражению будут подлежать полученные доходы за отчетный календарный год, налоговые вычеты, сведения о приобретении и (или) отчуждении имущества, деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, а также имущество за пределами Республики Казахстан.

    Декларацию о доходах и имуществе можно представить через «Кабинет налогоплательщика» (kgd.gov.kz), мобильное приложение eSalyq Аzamat, а также на бумажном носителе в явочном порядке в органы государственных доходов либо в ЦОН или направить по почте.

    Срок представления декларации о доходах и имуществе для физических лиц первого этапа на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2022 года, в электронном виде – не позднее 15 сентября 2022 года.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минфин РК Налоги
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