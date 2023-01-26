Срок получения дородовых выплат сократят до одного часа в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Срок получения дородовых выплат в этом году сократят до одного часа. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На каждом этапе жизненного цикла гражданин взаимодействует с государством начиная с момента рождения, детства, поступления в вуз, создания семьи и так далее. Поэтому наша стратегическая задача – разобрать каждую жизненную ситуацию в каждом жизненном этапе, понять, через что должен проходить простой человек, все эти трудности перевести в нормальный, понятный и удобный процесс для гражданина. Для этого будут собираться фокус-группы, привлекаться конкретные госорганы, цифровые вице-министры», - сказал Багдат Мусин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

По словам министра, после пересмотра бизнес-процессов планируется их максимальный перевод в проактивные услуги.

«Расскажу на примере рождения ребенка. Основные проблемы в этом процессе – это отсутствие понимания, куда идти за консультацией, как встать на учет и получить дородовые выплаты. Это те вопросы, которые ставили перед нами присутствующие на фокус-группе 50 человек, это были беременные и родившие мамы. Множество непонятных процессов, тогда как основная нужда матери – удовлетворение базовых потребностей. Поэтому мы говорим, что не только теперь надо получить свидетельство о рождении и автоматизировать пособие, но и другие процессы есть. Например, чтобы дородовые выплаты получить, 15 дней надо. Мы их в этом году будем переводить до одного часа», - сообщил Багдат Мусин.

«Также была скрытая проблема – вызов патронажной медсестры. Патронажная медсестра должна была приходить по правилам в течение трех дней, но сейчас затягиваются сроки и иногда не приходят. Поэтому, мы тоже эти процессы автоматизируем, чтобы было видно, к кому сходили, к кому надо пойти и так далее», - считает министр.

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