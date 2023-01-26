Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Срок получения дородовых выплат сократят до одного часа в Казахстане

    26 Января 2023, 16:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Срок получения дородовых выплат в этом году сократят до одного часа. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На каждом этапе жизненного цикла гражданин взаимодействует с государством начиная с момента рождения, детства, поступления в вуз, создания семьи и так далее. Поэтому наша стратегическая задача – разобрать каждую жизненную ситуацию в каждом жизненном этапе, понять, через что должен проходить простой человек, все эти трудности перевести в нормальный, понятный и удобный процесс для гражданина. Для этого будут собираться фокус-группы, привлекаться конкретные госорганы, цифровые вице-министры», - сказал Багдат Мусин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

    По словам министра, после пересмотра бизнес-процессов планируется их максимальный перевод в проактивные услуги.

    «Расскажу на примере рождения ребенка. Основные проблемы в этом процессе – это отсутствие понимания, куда идти за консультацией, как встать на учет и получить дородовые выплаты. Это те вопросы, которые ставили перед нами присутствующие на фокус-группе 50 человек, это были беременные и родившие мамы. Множество непонятных процессов, тогда как основная нужда матери – удовлетворение базовых потребностей. Поэтому мы говорим, что не только теперь надо получить свидетельство о рождении и автоматизировать пособие, но и другие процессы есть. Например, чтобы дородовые выплаты получить, 15 дней надо. Мы их в этом году будем переводить до одного часа», - сообщил Багдат Мусин.

    «Также была скрытая проблема – вызов патронажной медсестры. Патронажная медсестра должна была приходить по правилам в течение трех дней, но сейчас затягиваются сроки и иногда не приходят. Поэтому, мы тоже эти процессы автоматизируем, чтобы было видно, к кому сходили, к кому надо пойти и так далее», - считает министр.

    Фото: Getty Images

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Цифровой Казахстан МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    500 сбоев зафиксировано в инфосистемах госорганов в 2022 году
    Все меры господдержки доступны в Социальном кошельке – Багдат Мусин
    Сколько сел в Казахстане подключено к Интернету
    Факт продажи медиками новорожденной девочки прокомментировала Ажар Гиният
    Популярное
    1 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    2 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    3 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    4 Более 20 застройщиков в Усть-Каменогорске обманывали граждан
    5 Глава государства провел заседание Совета Безопасности
    Новости партнеров