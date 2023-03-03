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    Срок эксплуатации инвалидных колясок пересмотрят в Казахстане

    3 Марта 2023, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о проводимой работе в части актуализации классификатора технических средств реабилитации инвалидов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая предложения лиц с инвалидностью по вопросам обеспечения качественными видами технических средств и услуг реабилитации представителями рабочей группы с ноября 2022 года ведется работа по актуализации классификатора ТСР в части улучшения характеристик кресло-колясок и пересмотру сроков эксплуатации кресел-колясок», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Премьер отметил, что по итогам работы соответствующие изменения и дополнения будут внесены в действующие правовые акты в установленном законодательством порядке.

    «По данным Министерства труда и социальной защиты населения в настоящее время в стране проживают 711,8 тысячи лиц с инвалидностью, из которых 24,3 тысячи пользуются креслами-колясками согласно индивидуальной программе реабилитации и реабилитации с учетом медицинских показаний и противопоказаний», - добавил глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Социальная поддержка
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